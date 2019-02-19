Бывший игрок «Челси», а ныне футбольный эксперт Крис Саттон выразил уверенность в скором увольнении главного тренера синих Маурицио Сарри после поражения в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Это последний матч Сарри в «Челси». На этом его работа в клубе завершится. Его точно уволят. Для такого решения есть множество причин – его слова, что он не может мотивировать игроков, неспособность подстраиваться и меняться. Думаю, Сарри отправят в отставку к утру.
Зачем рисковать, давая ему руководить командой в матче с «Манчестер Сити»?» — приводит слова Саттона BBC.
Сарри возглавил «Челси» прошлым летом. После 26 туров синие занимают лишь шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 50 очков. 24 февраля «Челси» предстоит встретиться с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.
Экс-игрок «Челси»: матч с «МЮ» — последний для Сарри, его точно уволят