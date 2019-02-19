«Спартак» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча начнётся 19 февраля в 17:00

Сегодня, 19 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящий момент красно-белые находятся в Белеке (Турция), где в преддверии второй половины сезона проводят заключительный сбор, который стартовал 16 февраля и продлится до 23 февраля. Помимо игры с «Оренбургом» московской команде также предстоит товарищеская встреча с действующим чемпионом Молдавии «Шерифом».



После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первой игре после зимнего перерыва красно-белые встретятся с «Краснодаром». «Оренбург» (22) располагается на 10-й строчке и в следующем матче чемпионата сыграет с «Анжи».

Самая важная неделя для Кононова. От неё зависит его карьера в «Спартаке» Главному тренеру красно-белых нужно многое успеть за заключительный сбор.