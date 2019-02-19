Хендерсон: «Ливерпуль» способен победить и в АПЛ, и в Лиге чемпионов

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон полагает, что его команда способна выполнить задачу и выиграть в этом сезоне не только Премьер-лигу, но и Лигу чемпионов.

После 26 сыгранных матчей команда Юргена Клоппа занимает второе место в АПЛ. В 1/8 финала Лиги чемпионов английская команда будет противостоять «Баварии».

«Мы движемся матч за матчем. Сейчас игра с „Баварией“ для нас самая важная в сезоне. Так и нужно делать, потому что нельзя отдавать приоритет тому или иному турниру. Уверен, что у нас очень хорошая команда, которая может побороться за победу в обоих турнирах. Надеюсь, в конце сезона мы сможем сказать, что являемся чемпионами сразу в обоих соревнованиях», — цитирует Хендерсона Daily Mail.