«Краснодар» заплатит «Ростову» за Скопинцева € 4,4 млн

Трансфер полузащитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева обойдётся «Краснодару» в € 4,4 млн, сообщается на официальном сайте «быков». При этом с учётом бонусов сумма может вырасти.



В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл в составе ростовского клуба в Российской Премьер-Лиге 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее футболист выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «РБ Лейпциг».



Скопинцев перешёл в «Ростов» в 2016 году из австрийского «Лиферинга», подписав контракт на три года. В минувшем декабре соглашение было продлено до 2023 года.



После 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Краснодар» (33 очка) расположился на второй строчке.

«Ростов» объявил о переходе Скопинцева в «Краснодар»