Князь Монако: отставка Васильева была неожиданной

Князь Монако Альбер II высказал мнение по поводу ухода Вадима Васильева с поста вице-президента «Монако».



«Эта отставка была неожиданной. Если оценивать работу Васильева на посту руководителя клуба за последние сезоны, то они, конечно, положительные. Нынешний сезон плохой, мы очень далеки от достижения целей. Также мы не показываем то качество игры, на которое способна эта команда. Жаль, что Васильева отправили в отставку, не дожидаясь конца сезона», — цитирует Альбера Le Figaro.



Васильев работал в «Монако» с 2013 года, сперва занимая должность спортивного директора, а потом – генерального директора и вице-президента клуба. При нём команда один раз завоевала титул чемпиона Франции, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Решение об отставке Васильева принял лично президент монегасков Дмитрий Рыболовлев в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне.

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