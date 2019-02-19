Дибала: «Ювентус» — претендент на победу в ЛЧ, но доказывать это надо на поле

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от противостояния с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы уже знаем всё об игровом стиле „Атлетико“, как Диего Симеоне настраивает команду и как тяжело будет. Чтобы дойти до финала и выиграть турнир, надо обыгрывать любого. Лёгких матчей или соперников не будет. „Атлетико“ силён в обороне и опасен на контратаках. Если ты недостаточно внимателен в защите, у них найдутся игроки, способные посеять хаос. Но о нас можно сказать то же самое. Мы знаем свои сильные стороны, и „Атлетико“ постарается их нейтрализовать.



«Ювентус» регулярно демонстрировал потенциал в течение всего времени, что я здесь играю. За год до моего перехода «Ювентус» играл в финале с «Барселоной». В моём втором сезоне мы тоже вышли в финал, а в прошлом розыгрыше уступили «Реалу» в четвертьфинале. Не надо оглядываться, надо смотреть в будущее. У нас великолепная команда с топ-профессионалами, которые приобрели за эти годы огромный опыт. Мы являемся претендентами на победу в турнире, но доказывать это надо на поле", — цитирует Дибалу пресс-служба УЕФА.