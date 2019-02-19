Производитель колбасных изделий стал спонсором «Ростова»

Официальным спонсором «Ростова» стала компания «Тавр», которая входит в российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком». Контракт рассчитан до конца сезона-2018/19. Согласно подписанному контракту, логотип бренда «Тавр» будет размещён на игровой форме клуба.



«Мы благодарны руководству «Группы Агроком» за оперативность и чёткость в переговорах. Всегда приятно работать с партнёрами, искренне заинтересованными в развитии нашего футбольного клуба. Рассчитываем на плодотворное, длительное и взаимовыгодное сотрудничество», — цитирует генерального директора АО ФК «Ростова» Константина Волосова пресс-служба донской команды.



«Тавр» — ведущий производитель колбасных изделий и мясных деликатесов в ЮФО. Производство продукции осуществляется на четырёх площадках, расположенных в Южном федеральном округе России.