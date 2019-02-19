Бонуччи признался, что отклонил предложение «Реала» перед переходом в «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о конкуренции в Серии А, а также поведал, что перед возвращением в туринский клуб из «Милана» он отклонил предложение «Реала».

Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017 год, после чего перешёл в «Милан» примерно за € 40 млн. Возвращение 31-летнего защитника летом 2018 года обошлось туринцам в € 35 млн.

«Семь скудетто подряд, а сейчас отрыв 13 очков от „Наполи“? Это не так просто, как кажется. Уровень итальянского футбола вырос. Я буду честен: был момент, когда „Ювентус“ намного превосходил других. Мы играли против «Наполи», «Интера» и «Милана» и чувствовали, что победим без проблем, но сейчас всё не так.

Правда ли, что я отверг предложение «Реала»? Да, это так. «Реал» смотрел на меня, и это было поводом для гордости и удовольствия быть для них трансферной целью», — цитирует защитника AS.