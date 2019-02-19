Скопинцев — болельщикам «Ростова»: игроки приходят, уходят, но главное — это вы

Полузащитник Дмитрий Скопинцев, который перешёл из «Ростова» в «Краснодар», попрощался с болельщиками ростовской команды.

«От всего сердца хочу сказать спасибо «Ростову» за время, которое я провёл в команде. Это не просто слова, а мои искренние эмоции. Здесь я всегда чувствовал поддержку партнёров по команде, нашёл друзей и всегда был рад выходить на поле при поддержке замечательных болельщиков.



Отдельно я хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба. Арташес Владимирович, Валерий Георгиевич, вы внесли неоценимый вклад в мою футбольную карьеру. Спасибо вам за то, что доверяли мне, находили нужные слова для поддержки.



Это футбол. Футболисты приходят, уходят, но главное, что есть у команды – остаётся. А главное – это вы, болельщики «Ростова». До встречи на футболе!» — цитирует Скопинцева пресс-служба клуба.