Шикарные сейвы вратарей — в обзоре ничьей «Боруссии» Д с аутсайдером Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» не сумела победить «Нюрнберг» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча команд состоялась на стадионе «Грундиг» в Нюрнберге и завершилась со счётом 0:0.



Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. На второй строчке располагается мюнхенская «Бавария» (48), третье место занимает мёнхенгладбахская «Боруссия» (43). С полной таблицей немецкого первенства можно ознакомиться здесь.



«Нюрнберг» (13) располагается на последнем, 18-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. Сыграв вничью с «Боруссией», команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до 16 матчей.

Видеообзор матча «Нюрнберг» – «Боруссия» можно посмотреть на «Чемпионате».