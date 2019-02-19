«Анжи» заключил партнёрское соглашение с «Париматч»

«Анжи» сообщил, что заключил партнёрское соглашение с букмекерской компанией «Париматч».



«Футбольный клуб «Анжи» рад сообщить, что букмекерская компания «Париматч» становится новым официальным партнёром клуба. Контракт рассчитан до конца сезона 2018-2019 годов. Согласно подписанному контракту, логотип бренда «Париматч» будет размещён на игровой форме клуба», — говорится на официальном сайте дагестанской команды.

«Париматч» — одна из ведущих легальных букмекерских контор в России, оказывающая свои услуги по лицензии № 12 ФНС России, выданной ООО «Бетринг».

После 17 туров «Анжи», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18-м туре РПЛ подопечные Магомеда Адиева встретятся на выезде с «Оренбургом».