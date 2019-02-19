«Эспаньол» — первый клуб в истории Примеры, 200 раз сыгравший вничью 0:0

«Эспаньол» установил рекорд чемпионата Испании по количеству безголевых ничейных результатов по итогам матча 24-го тура Примеры с «Валенсией», который состоялся в Валенсии на стадионе «Месталья» 17 февраля и завершился со счётом 0:0.



Как сообщает Opta в «Твиттере», для каталонского клуба это уже 200-я игра с таким результатом. По этому показателю «Эспаньол» занимает чистое первое место среди клубов Примеры. Ближайшим преследователем является «Атлетик» из Бильбао, сыгравший с таким счётом 199 раз.



Заметно отстают от первой двойки «Севилья» (187), «Реал Сосьедад» (186) и мадридский «Атлетико» с «Валенсией» (оба – 176).



После матча «Валенсия», набрав 32 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эспаньол» (29) остался на 13-м месте.