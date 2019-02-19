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«Динамо» победило «Иртыш» в товарищеском матче

«Динамо» победило «Иртыш» в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры

Московское «Динамо» одержало уверенную победу в товарищеском матче с казахстанским клубом «Иртыш» (Павлодар). Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.

Российская команда вышла вперёд под занавес первого тайма – на 39-й минуте точным ударом отметился нападающий Кирилл Панченко. В начале второй половины встречи «Динамо» удвоило преимущество – на 53-й минуте гол на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулёв. В концовке матча, на 90-й минуте, «Иртыш» имел возможность сократить отставание, однако хавбек Рохер Каньяс не реализовал пенальти.

«Динамо» после 17 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.

Товарищеские матчи (клубы)
19 февраля 2019, вторник. 11:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
2 : 0
Иртыш П
Павлодар, Казахстан
1:0 – Панченко – 39, 2:0 – Грулёв – 53
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