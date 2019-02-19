«Динамо» победило «Иртыш» в товарищеском матче

Московское «Динамо» одержало уверенную победу в товарищеском матче с казахстанским клубом «Иртыш» (Павлодар). Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.



Российская команда вышла вперёд под занавес первого тайма – на 39-й минуте точным ударом отметился нападающий Кирилл Панченко. В начале второй половины встречи «Динамо» удвоило преимущество – на 53-й минуте гол на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулёв. В концовке матча, на 90-й минуте, «Иртыш» имел возможность сократить отставание, однако хавбек Рохер Каньяс не реализовал пенальти.



«Динамо» после 17 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.