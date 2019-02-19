18-летнему игроку «Фулхэма» грозит тюрьма за уклонение от службы в Сингапуре

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Бен Дэвис столкнулся с проблемами в связи с особенностями законодательства в Сингапуре, сообщает BBC.



18-летний футболист, подписавший контракт с «дачниками» прошлым летом и ставший первым сингапурским игроком в английской Премьер-лиге, обвиняется в уклонении от службы на родине. Согласно законам Сингапура, каждый мужчина, достигший возраста 18 лет, обязан пройти службу в армии, полиции или силах гражданской обороны.



В случае, если срок уклонения достигнет двух лет, Дэвису будет грозить тюремное заключение на несколько месяцев. При этом санкции становятся серьёзнее с увеличением срока уклонения. Помимо тюрьмы футболисту грозит штраф в размере $ 10 тыс.



«Бенджамин Дэвис уклоняется от национальной службы. Он не явился на неё, несмотря на существующие законы. Также он находится за границей без необходимого разрешения», — заявил представитель Министерства обороны Сингапура.

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