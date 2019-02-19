УЕФА не накажет «Олимпиакос» за вывешенный российский флаг на матче с «Динамо» К

УЕФА не будет возбуждать дисциплинарное дело после матча 1/16 финала Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и киевским «Динамо», на котором греческие болельщики вывесили флаг России.

Первая встреча команд, состоявшаяся в Пирее, завершилась со счётом 2:2. Перед игрой болельщики «Олимпиакоса» вывесили на своём секторе флаг России, но после просьбы одного из сотрудников стадиона сняли его.



«Сообщаем, что по этому вопросу не было возбуждено никаких дел, поскольку в официальных отчётах ничего не было упомянуто», — цитирует «Сегодня» пресс-службу УЕФА.



Ранее также сообщалось, что во время матча на трибунах греческие полицейские применили дубинки против болельщиков «Динамо». По сообщениям очевидцев, случилось это из-за отказа украинских фанатов подняться на несколько рядов выше.