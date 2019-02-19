Адиев: новый спонсор «Анжи» — не спасение от всех бед, денег хватит на март

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал новость о заключении партнёрского соглашения между махачкалинским клубом и букмекерской компанией «Париматч».



«Наш новый спонсор – это не спасение от всех бед. Этих денег хватит на март, просто чтобы было на что летать на выезда и жить. Говорить о каких-то выплатах по долгам пока не приходится. Ситуация остаётся такой же.



Что касается меня, то я остаюсь в клубе пока. Уже даже не ради кого-то, я бросил себе вызов. Чтобы наша команда была по крайней мере конкурентноспособна в оставшихся матчах чемпионата. Если это удастся, я буду рад», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



После 17 туров «Анжи», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Анжи» заключил партнёрское соглашение с «Париматч»