Р. Дьяков: у ВТБ хватит возможностей, чтобы ФФП не стал проблемой для «Динамо»

Бывший исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков, ныне занимающий должность заместителя начальника управления эксплуатации ФГУП «Спорт-Инжиниринг», высказал мнение, что банк ВТБ может решить проблемы столичного клуба с финансовым фэйр-плей.

«На мой взгляд, в тот раз вопросы, связанные с финансовой дисциплиной, были изучены слишком поверхностно. У банка в принципе достаточно возможностей организовать всё так, чтобы финансовый фэйр-плей не стал проблемой для «Динамо». В своё время консультантами для ВТБ даже проводилось исследование на эту тему.

Бюджет в районе 3,5-4 миллиардов вполне достаточен для того, чтобы играть в Европе. Но, повторюсь, только если удастся построить рабочую схему клубного управления. Иначе, как показывает опыт «Динамо», можно остаться ни с чем и при больших вложениях", — цитирует Дьякова Sport24.