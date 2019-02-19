Агент: Мевли не будет в «Эмполи», ждём, когда «Зенит» разберётся с документами

Евгений Новиков, агент защитника «Зенита» Михи Мевли, подтвердил информацию о срыве трансфера футболиста в «Эмполи», а также прокомментировал слухи о переходе игрока в «Ростов».



«Михи Мевли точно не будет в «Эмполи». «Ростов»? Подождём, пока «Зенит» разберётся с документами, тогда будем знать будущее», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Мевля должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи» в последний день зимнего трансферного окна, однако клубы по техническим причинам опоздали на две минуты и не успели оформить все документы в срок. Позже стало известно, что Федерация футбола Италии выступила против подтверждения арендного соглашения.



Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с клубом соглашение на четыре года.

Переход Мевли в «Эмполи» не состоится