Дьяков находится на просмотре в минском «Динамо»

Российский защитник Виталий Дьяков в настоящее время находится на просмотре в минском «Динамо». Футболист принял участие в товарищеском матче против «Томи», который завершился победой томичей со счётом 2:1. Об этом сообщил официальный сайт «Томи».

В сезоне-2017/18 Дьяков провёл 11 матчей в турецкой высшей лиге в составе «Сивасспора», забив при этом один гол. В сентябре прошлого года стало известно, что россиянин расторг контракт со своим клубом.

Дьяков перешёл в «Сивасспор» из московского «Динамо» в 2017 году. Ранее футболист представлял такие клубы, как «Ростов» и московский «Локомотив», а также выступал на правах аренды в некоторых командах. В 2012 году защитник провёл два матча в составе второй национальной сборной России.