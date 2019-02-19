Кутепов: если бы руководил «Спартаком», никого бы к нам не купил

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос, кого бы он купил в свою команду из новых футболистов, если бы являлся руководителем клуба.

«Я бы, наверное, так и оставил, как всё есть. Я думаю, что нынешнего состава достаточно, нам по силам чемпионство», — сказал Кутепов в эфире YouTube-канала «Мяч Production».

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».

В настоящее время команда Олега Кононова проводит сбор в Турции. В Белеке «Спартак» проведёт два контрольных матча. 19 февраля соперниками красно-белых станет «Оренбург», а 23 февраля спартаковцы встретятся с молдавским «Шерифом».