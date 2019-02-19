Капелло: когда Руни вернулся в «Эвертон», то потерял всё

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло высказал мнение по поводу карьеры экс-форварда английской национальной команды Уэйна Руни.



«Руни — хороший футболист, но, после того как он вернулся в «Эвертон», его дела пошли на спад. Он стал совсем другим человеком на поле. Он уже не был тем Руни, которого я знал. Он потерял всё, потерял свои сильные качества. После этого он решил отправиться в Америку, где другой футбол. Многие итальянские игроки уезжают туда на закате карьеры», — цитирует Капелло интернет-портал Goal.



Руни покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в «Эвертон» в 2017 году, проведя в стане «ирисок» только один сезон. В настоящее время форвард выступает за клуб MLS «Ди Си Юнайтед».

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