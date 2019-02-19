«Енисей» отдал в аренду «Ротору» Филиппова и Фатуллаева

Голкипер “Енисея” Михаил Филиппов и полузащитник Азим Фатуллаев на правах аренды перешли в “Ротор”. Соглашения с волгоградской командой рассчитаны до конца сезона-2018/19.



«Дорогие болельщики, мне 26 лет, по вратарским меркам — это, можно сказать, самое начало карьеры. Возраст, когда для развития нужна постоянная игровая практика. Именно по этой причине я обратился к руководству и тренерскому штабу клуба, чтобы отпустили меня в аренду в другую команду до конца сезона. Они пошли мне навстречу, за что я им благодарен. До лета 2019 года я буду выступать за, можно сказать, родную для себя команду — волгоградский “Ротор”. Есть огромное желание помочь им в финальном отрезке сезона в выполнении поставленных целей.



В то же время тяжело покидать, хоть и ненадолго, хороший коллектив, который за эти полтора года стал для меня настоящей семьёй. Вместе с “Енисеем” мы пережили много ярких моментов. Эта команда со своими прекрасными болельщиками заслуживает того, чтобы выступать в Премьер-Лиге. Желаю “Енисею” выполнить задачу! До встречи летом, Красноярск! Вернусь сильнее и опытнее!», — цитирует Филиппова пресс-служба «Енисея».



«Красноярск для меня, можно сказать, стал вторым домом. Здесь много моих друзей, прекрасные болельщики. В “Енисее” я провёл семь сезонов, за которые команда поднялась впервые в своей истории из ФНЛ в РПЛ. Желаю команде сохранения места в Премьер-Лиге и удачи!», — сказал Фатуллаев.



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