Гендиректор «Уфы»: на данный момент клуб не ведёт переговоров с Джанаевым

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг появившуюся в СМИ информацию, согласно которой голкипер Сослан Джанаев ведёт переговоры с уфимской командой.

«На данный момент наш клуб не ведёт переговоров по поводу перехода Сослана Джанаева», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Недавно Джанаев покинул «Рубин», за который выступал с 2017 года. Стороны досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года. В декабре Джанаев отказался тренироваться с командой из-за невыплаты зарплаты, а затем не полетел на сбор клуба в Турцию.

31-летний футболист перешёл в казанский клуб из «Ростова» на правах свободного агента. За «Рубин» он провёл 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. В восьми матчах голкипер оставил ворота в неприкосновенности.