Черчесов: у Кудряшова есть характер, думаю, он добьётся успеха в Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о переходе защитника национальной команды Фёдора Кудряшова в «Истанбул Башакшехир».



«Кудряшов – отличный спортсмен. Он играл за хорошие команды в России, так что для него это не новый опыт. Думаю, он сделал удачный выбор, перейдя в «Истанбул Башакшехир». Кудряшов присоединился к команде после отпуска, и теперь ему нужно набирать форму. У него есть характер, и я думаю, что он покажет себя и добьётся успеха в Турции», — приводит слова Черчесова Milliyet.



В январе 31-летний Кудряшов покинул «Рубин», договорившись о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Игрок выступал за казанский клуб с 2017 года. В феврале «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Соглашение российского защитника с турецким клубом рассчитано на полтора года.

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