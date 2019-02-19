Дибала: Роналду — нормальный, спокойный парень, он и Месси — выдающиеся игроки

Нападающий туринского «Ювентуса» Паоло Дибала рассказал о своём партнёре по команде форварде Криштиану Роналду.



«Мне довелось играть с Лионелем Месси, теперь я играю с Криштиану Роналду. Мало кому выпадает такая возможность. Это плюс, ведь ты можешь учиться у лучших.



Что касается Криштиану, это нормальный, спокойный парень, как мы все. Несмотря на все достижения, в раздевалке он очень учтив. Это помогает тебе чувствовать себя комфортно в присутствии такого игрока. Я сравниваю его с Лео Месси, потому что это делают все. На мой взгляд, это два выдающихся футболиста. Как я уже говорил, у таких игроков, у таких людей ты многому учишься как на поле, так и за его пределами», — цитирует Дибалу пресс-служба УЕФА.

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