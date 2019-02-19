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«Зенит» претендует на Сутормина, но игрок хочет остаться в «Оренбурге» до лета

Фото: РИА Новости
«Зенит» претендует на Сутормина, но игрок хочет остаться в «Оренбурге» до лета
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Оренбурга» Алексею Сутормину. Стороны ведут активные переговоры о трансфере воспитанника сине-бело-голубых.

«Зенит» рассчитывает укрепить полузащиту до закрытия зимнего трансферного окна. Одним из потенциальных новичков команды из Санкт-Петербурга считался Дмитрий Скопинцев, однако сегодня, 19 февраля, было объявлено о переходе 21-летнего футболиста из «Ростова» в «Краснодар».

Переговоры между «Зенитом» и «Оренбургом» осложняются тем, что Сутормин хотел бы доиграть сезон в нынешней команде. Возможно, трансфер состоится летом.

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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