«Шахтёр» подписал контракт с 18-летним бразильским полузащитником

«Шахтёр» подписал контракт с бразильским полузащитником Маркосом Антонио. 18-летний футболист прибыл в расположение команды после участия в чемпионате Южной Америки и тренируется в общей группе, сообщает пресс-служба донецкого клуба.



Маркос Антонио – и воспитанник «Атлетико Паранаэнсе». С лета 2018 года игрок «Эшторила» из второй лиги Португалии. Некоторое время провел в молодежном составе, а в основе дебютировал 30 сентября в кубковом матче с «Васко да Гама» (1:0). 8 октября впервые вышел в чемпионате в старте против «Академики» (7:2) и отметился голевой передачей. Всего за «Эшторил» провёл шесть матчей.



В 2017 году Маркос Антонио со сборной Бразилии U17 выиграл чемпионат Южной Америки, забив 1 мяч. Летом того же года «селесао» стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Индии (7 матчей, 1 гол).



