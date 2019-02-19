Жена Икарди заявила «Интеру», что Мауро не будет играть без капитанской повязки

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди пригрозила клубу бойкотом со стороны футболиста в случае, если ему не вернут капитанскую повязку, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, супруга аргентинского форварда заявила руководству нерадзурри, что он не выйдет на поле без капитанской повязки. Ещё одним условием для возвращения Икарди на поле Нара назвала извинения со стороны «Интера». Ванда считает, что решение клуба принесло игроку страдания.



Ранее сообщалось, что Нара не сумела договориться с руководством «Интера» об условиях нового контракта для Икарди. Позже аргентинец был лишён капитанской повязки. По информации СМИ, это решение клуба связано с поведением Нары и отсутствием какой-либо реакции со стороны самого Икарди.

Икарди может уйти в «Ювентус». А его жене угрожают Сам футболист по-прежнему молчит.