Агент: «Кардифф» пытается опозорить меня в связи с гибелью Салы

Агент Вилли Маккей, который принимал участие в трансфере аргентинского нападающего Эмилиано Салы из «Нанта» в «Кардифф Сити», рассказал о конфликте с клубом Премьер-лиги.

«Кардифф Сити» пытается опозорить меня, но я буду защищаться», — приводит слова Маккея L'Equipe.

По словам Маккея, он не имеет отношения к выбору самолёта и пилота, на котором форвард летел в Кардифф.

Маккей присутствовал на похоронах аргентинца и смог пообщаться с его родственниками.

«Я не знал, как меня примут, потому что „Кардифф Сити“ выставляет меня монстром. Они используют СМИ, чтобы представить меня виновником организации перелёта Эмилиано. Но я познакомился с братом Салы и выразил ему соболезнования. Я готов рассказать всё об этой истории», — добавил агент.