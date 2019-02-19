Тедеско: у «Шальке-04» есть шансы в матче с «Ман Сити», но мы далеко не фавориты

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 20 февраля.

«Естественно, шансы у нас есть, хотя мы далеко не фавориты. Но мы вышли из группы, так что в плей-офф сыграем заслуженно. „Манчестер Сити“ — невероятно сильный клуб. Нам надо показать свой лучший футбол, и мы должны это сделать — для себя и своих болельщиков.



«Манчестер Сити» действует очень организованно. Каждый футболист знает, что делают остальные. Но если хорошо подготовиться и выполнить свой план на игру, то вполне можно создать им проблемы. Каждую команду можно наказать за ошибки.



Ничто не сравнится с матчем плей-офф Лиги чемпионов против одной из лучших команд мира. Мы очень много работали, чтобы заслужить право сыграть в таком матче. С нетерпением ждём его начала и отдадим борьбе все силы», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.