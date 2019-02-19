РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) снял с самарских «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на официальном сайте организации.



Сообщается, что данное решение было принято после рассмотрения апелляции самарского клуба на заседании палаты РФС. Напомним, «Крыльям Советов» было запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов перед Георгием Лорией. Также РФС снял запрет на регистрацию новых футболистов с казанского «Рубина», который был наказан за долги перед Сосланом Джанаевым и Фёдором Кудряшовым.



Казанский «Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице чемпионата России.

РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков