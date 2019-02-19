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Фирмино выздоровел и сможет сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов

Фирмино выздоровел и сможет сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что 27-летний бразильский футболист пропустит встречу из-за вирусной инфекции. Сообщается, что игрок выздоровел и врачи допустили его до участия в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов. Ранее стало известно, что защитник мерсисайдцев Деян Ловрен не успел восстановиться после травмы и пропустит матч с немецким клубом. Защитник Вирджил ван Дейк пропустит встречу из-за дисквалификации.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле сегодня, 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.

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