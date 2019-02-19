В ФСБ поступило заявление на Аршавина от его жены

Алиса Аршавина, супруга бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в Управление федеральной службы безопасности. Об этом сообщает Super.

По данным источника, в своём заявлении девушка подробно описала угрозы, поступающие в её адрес от Аршавина. По её словам, ей регулярно угрожают неизвестные. А некоторое время назад на встречу с Алисой Аршавин приехал с несколькими лицами, которые предъявили ей удостоверения сотрудников УФСБ.

В результате этого Алиса потребовала установить, на каком основании действовали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Аршавин забрал у своей супруги автомобиль Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально.