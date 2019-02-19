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«Локомотив» проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

«Локомотив» проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Футбол / Лига чемпионов

В стыковом матче за право выступить в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА загребское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча команд состоялась на стадионе «Хитрец Кациан» в Загребе и завершилась победой хорватской команды в серии пенальти (1:1, 5:4 — по пенальти).

На 13-й минуте нападающий загребского «Динамо» Леон Шипош открыл счёт в матче. На 71-й минуте главный арбитр игры назначил пенальти в ворота хозяев, который не сумел реализовать хавбек «Локомотива» Николай Титков. В компенсированное время встречи счёт сравнял полузащитник Денис Файзуллин. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась хорватская команда.

Таким образом, загребское «Динамо» прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, а московский «Локомотив» завершил выступление в турнире.

Юношеская лига УЕФА. Стыковые матчи
19 февраля 2019, вторник. 16:00 МСК
Динамо З U19
Загреб, Хорватия
1 : 1
5 : 4
Локомотив М U19
Москва, Россия
1:0 – Šipoš – 12, 1:1 – Faizullin – 90+3
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