«Локомотив» проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

В стыковом матче за право выступить в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА загребское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча команд состоялась на стадионе «Хитрец Кациан» в Загребе и завершилась победой хорватской команды в серии пенальти (1:1, 5:4 — по пенальти).



На 13-й минуте нападающий загребского «Динамо» Леон Шипош открыл счёт в матче. На 71-й минуте главный арбитр игры назначил пенальти в ворота хозяев, который не сумел реализовать хавбек «Локомотива» Николай Титков. В компенсированное время встречи счёт сравнял полузащитник Денис Файзуллин. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась хорватская команда.



Таким образом, загребское «Динамо» прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, а московский «Локомотив» завершил выступление в турнире.