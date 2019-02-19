Очипка: «Манчестер Сити» ещё надо доказать, что они сильнее «Шальке»

Защитник «Шальке-04» Бастиан Очипка поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



«Манчестер Сити» ещё надо доказать, что они сильнее нас. Да, мы играем против очень сильного соперника, а потому надо искать свои шансы и стараться ими воспользоваться. Мы очень хотим порадовать своих болельщиков.



Восполнить преимущество «Манчестер Сити» в индивидуальном мастерстве мы можем только командной игрой. Один футболист тут ничего не решит. Мы знаем, каково играть против лучших футболистов мира. Ждём начала матча, к которому готовились достаточно продолжительное время», — приводит слова Очипки официальный сайт УЕФА.



Матч «Шальке» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 20 февраля, в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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