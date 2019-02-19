Forbes включил Гризманна и Канте в число самых влиятельных европейцев до 30 лет

Европейская версия финансово-экономического журнала Forbes представила список из 30 самых влиятельных европейцев, которым на данный момент ещё нет 30 лет.
В категорию «Спорт и гейминг» вошли двое французских футболистов — полузащитник «Челси» Н'Голо Канте и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
Forbes ежегодно публикует рейтинг «30 до 30», в который попадают наиболее влиятельные и перспективные представители искусства, спорта, финансов, шоу-бизнеса, науки и других сфер деятельности.
Напомним, что в прошлом году Гризманн и Канте в составе сборной Франции стали победителями чемпионата мира, который прошёл в России.
В нынешнем сезоне 26-летний Канте провёл 26 матчей в чемпионате Англии, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 27-летнего Гризманна 12 забитых мячей и семь голевых передач в 24 матчах Примеры.