Forbes включил Гризманна и Канте в число самых влиятельных европейцев до 30 лет

Европейская версия финансово-экономического журнала Forbes представила список из 30 самых влиятельных европейцев, которым на данный момент ещё нет 30 лет.

В категорию «Спорт и гейминг» вошли двое французских футболистов — полузащитник «Челси» Н'Голо Канте и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Forbes ежегодно публикует рейтинг «30 до 30», в который попадают наиболее влиятельные и перспективные представители искусства, спорта, финансов, шоу-бизнеса, науки и других сфер деятельности.

Напомним, что в прошлом году Гризманн и Канте в составе сборной Франции стали победителями чемпионата мира, который прошёл в России.

В нынешнем сезоне 26-летний Канте провёл 26 матчей в чемпионате Англии, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 27-летнего Гризманна 12 забитых мячей и семь голевых передач в 24 матчах Примеры.