Голы Луценко и Жоаозиньо принесли «Динамо» победу в матче с «Ордабасы»

«Динамо» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 19 февраля, московская команда провела товарищеский матч с казахстанским «Ордабасы». Встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».



На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий московской команды Евгений Луценко. Преимущество «Динамо» в счёте удвоил полузащитник Жоаозиньо, отправивший мяч в ворота «Ордабасы» на 53-й минуте. Единственный мяч казахстанской команды на свой счёт записал защитник Талгат Адыбеков, забивший на 71-й минуте. Ранее сегодня «Динамо» обыграло павлодарский «Иртыш» в товарищеском матче со счётом 2:0.



«Динамо» после 17 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.

«Динамо» победило «Иртыш» в товарищеском матче