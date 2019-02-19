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Голы Луценко и Жоаозиньо принесли «Динамо» победу в матче с «Ордабасы»

Голы Луценко и Жоаозиньо принесли «Динамо» победу в матче с «Ордабасы»
Футбол / РПЛ

«Динамо» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 19 февраля, московская команда провела товарищеский матч с казахстанским «Ордабасы». Встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий московской команды Евгений Луценко. Преимущество «Динамо» в счёте удвоил полузащитник Жоаозиньо, отправивший мяч в ворота «Ордабасы» на 53-й минуте. Единственный мяч казахстанской команды на свой счёт записал защитник Талгат Адыбеков, забивший на 71-й минуте. Ранее сегодня «Динамо» обыграло павлодарский «Иртыш» в товарищеском матче со счётом 2:0.

«Динамо» после 17 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.

Товарищеские матчи (клубы)
19 февраля 2019, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
2 : 1
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
1:0 – Луценко – 48, 2:0 – Жоаозиньо – 53 (пен), 2:1 – Адырбеков – 71
«Динамо» победило «Иртыш» в товарищеском матче
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