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«Лион» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 19 февраля в 23:00

«Лион» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 19 февраля в 23:00
Футбол / Лига чемпионов

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе состоится матч первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Халис Озкахья.

«Лиону» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Манчестер Сити», донецкий «Шахтёр» и «Хоффенхайм». «Барселона» встречалась на групповом этапе турнира с «Тоттенхэм Хотспур», миланским «Интером» и эйндховенским ПСВ.

Ответный матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

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