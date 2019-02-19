«Ювентус» продал нападающего Черри в «Кальяри» за € 9 млн

«Ювентус» объявил о продаже нападающего Альберто Черри в «Кальяри». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила € 9 млн, которые будут выплачены в течение трёх лет.

В нынешнем сезоне Черри выступает за «Кальяри» на правах аренды. Форвард принял участие в восьми матчах итальянского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

22-летний Черри является воспитанником «Пармы», а в «Ювентус» перешёл в 2015 году на правах свободного агента. За туринский клуб Черри не провёл ни одного матча, сдавался в аренду «Кальяри», СПАЛу, «Пескаре» и «Перудже». Форвард сыграл 21 матч за молодёжную сборную Италии и стал автором двух голов.