Мпенза: Азару стоит перейти в «Реал», если он хочет прогрессировать

Бывший нападающий сборной Бельгии Эмиль Мпенза посоветовал бельгийскому форварду «Челси» Эдену Азару перейти в мадридский «Реал».

«Считаю, Азар уже написал свою страницу в книге истории „Челси“, и теперь он должен попытаться пойти куда-нибудь ещё. Футболист всегда хочет перейти в другой клуб, чтобы добиться прогресса. „Реал“ выиграл три Лиги чемпионов подряд, но Азар не побеждал с „Челси“ в этом турнире.

Если хочет прогрессировать, ему стоит перейти в «Реал», чтобы стать сильнее", — приводит слова Мпензы Omnisport.

Ранее сообщалось, что 28-летний Азар отказывается продлевать контракт с «Челси», так как хочет перейти в «Реал». Его нынешний контракт с лондонским клубом действителен до лета 2020 года.