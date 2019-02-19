Дзагоева унесли на носилках с поля во время матча «Картахена» — ЦСКА

ЦСКА проводит товарищеский матч с «Картахеной». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Картагонова» в Картахене. К 40-й минуте ЦСКА ведёт — 2:0.



На 16-й минуте встречи полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму. 28-летний футболист покинул поле на носилках. На замену ему вышел Кристиян Бистрович.



Подопечные Виктора Гончаренко проводят третий командный сбор в Испании. Первый матч после перерыва в РПЛ «армейцы» проведут с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 2 марта.



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.