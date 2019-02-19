«Барселона» отказалась от покупки Бензема в 2008 году

В 2008 году «Барселона» вела переговоры о приобретении нападающего «Реала» Карима Бензема, который тогда выступал за «Лион», но затем отказалась от сделки, сообщает Marca.

По данным источника, тогдашний технический секретарь каталонского клуба Чики Бегиристайн встретился с Бензема в его доме в Лионе и был разочарован поведением игрока. Бегиристайну показалось недружественным поведение Бензема, который к тому же не смотрел на него в ходе разговора.

По этой причине «Барселона» отказалась от трансфера француза, посчитав, что его адаптация в команде будет слишком сложной.

В итоге Бензема в 2009 году перешёл в «Реал». Сумма трансфера составила € 35 млн. В данный момент 31-летний форвард является шестым бомбардиром в истории «Королевского клуба», забив 211мячей в 451 матче.