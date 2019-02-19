Гвардиола: Лига чемпионов — особенный турнир, но «Манчестер Сити» уверен в себе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04».



«Этот турнир является особенным. Все команды хороши. Мы должны контролировать эмоции. Необходимо подготовиться к негативному исходу. Но мы уверены в себе, у нас много ожиданий. Мы можем пройти дальше только с собственной помощью. Необходимо продемонстрировать свою лучшую результативность. Если вы хотите дойти до финальной стадии, нужны быть невероятным постоянно и навязывать свою игру.



У Стоунс есть небольшие проблемы. Жезус испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Не думаю, что это негативно отразится на нашей игре», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Очипка: «Манчестер Сити» ещё надо доказать, что они сильнее «Шальке»