Аллегри: не стал бы рассчитывать на ничью в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».



«Хедира не прилетел с командой. Он остался в Турине на обследование. Конечно, без него будет непросто. Завтра сыграет Дибала. Победа в Лиге чемпионов всегда была главной целью „Ювентуса“. Нас ожидает важный матч, так как сейчас началась стадия плей-офф. „Атлетико“ — организованная команда, постоянно атакует. Поздравляю Симеоне, он выполнял и выполняет отличную работу.



«Ювентус» тоже не стоит на месте. Мы развиваемся тактически и физически. Нам необходим правильный настрой на предстоящий матч. Мы сталкиваемся с компактной командой. «Атлетико» достиг высоких результатов в Европе за последние годы. Я бы не стал рассчитывать на ничью", — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

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