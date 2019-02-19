«Лион» — «Барселона»: У. Дембеле, Месси и Суарес — в атаке гостей

Стали известны стартовые составы «Лиона» и «Барселоны» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 февраля.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди, Н'Домбеле, Ауа, Траоре, Депай, Терье, М. Дембеле
Запасные: Горжелен, Диоп, Корне, Марсал, Соле, Тете, Тусар
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Роберто, Ракитич, У. Дембеле, Месси, Суарес
Запасные: Пенья, Мурильо, Юмтити, Видаль, Аленья, Коутиньо, Малком
Матч «Лион» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главный арбитр — Джюнейт Чакыр (Турция).
Ответная игра состоится в Барселоне 13 марта.
Ранее «Лион» и «Барселона» шесть раз встречались в матчах еврокубковых турниров. Четыре раза победу одержал каталонской клуб, два матча завершились вничью.