«Ливерпуль» — «Бавария»: Фирмино и Левандовски сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Баварии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 19 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.



«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Тьяго Алькантара, Гнабри, Хамес, Коман, Левандовски.

«Ливерпулю» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, встречалась на групповом этапе с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.