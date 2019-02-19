Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Картахену» в товарищеском матче

В товарищеском матче ЦСКА обыграл испанскую «Картахену». Встреча состоялась на стадионе «Картагонова» в Картахене и завершилась со счётом 3:1 в пользу московской команды.



На 19-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. На 37-й минуте исландский хавбек оформил дубль в этой встрече. В начале второго тайма «Картахена» забила единственный гол. В компенсированное время матча полузащитник московской команды Ильзат Ахметов отправил в ворота «Картахены» третий мяч.



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта в 14:00 мск.