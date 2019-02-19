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Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Картахену» в товарищеском матче

Дубль Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Картахену» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

В товарищеском матче ЦСКА обыграл испанскую «Картахену». Встреча состоялась на стадионе «Картагонова» в Картахене и завершилась со счётом 3:1 в пользу московской команды.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. На 37-й минуте исландский хавбек оформил дубль в этой встрече. В начале второго тайма «Картахена» забила единственный гол. В компенсированное время матча полузащитник московской команды Ильзат Ахметов отправил в ворота «Картахены» третий мяч.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы)
19 февраля 2019, вторник. 20:00 МСК
Картахена
Картахена, Испания
1 : 3
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Сигурдссон – 19, 0:2 – Сигурдссон – 37, 1:2 – – 55, 1:3 – Ахметов – 90+1
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