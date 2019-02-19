«Манчестер Сити» ведёт переговоры о продлении контракта с Лапортом

«Манчестер Сити» ведёт переговоры о новом контракте с защитником Эмериком Лапортом, сообщает Sky Sports.



Действующий контракт 24-летнего французского футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года. По информации источника, в английском клубе довольны выступлениями Лапорта и рассчитывают продлить соглашение с французским защитником.



Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года за £ 57 млн (около € 66 млн). В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. «Манчестер Сити» набрал 65 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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