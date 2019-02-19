Неймар: после травмы проплакал два дня

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что тяжело воспринял получение очередной травмы.



«В этот раз всё было ещё сложнее. В первый раз, когда получил травму, сказал себе, что должен вернуться как можно скорее. Я был расстроен. В этот раз мне было гораздо сложнее переварить ситуацию. Два дня проплакал», — приводит слова Неймара Globo Esporte.



Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения. Из-за травмы Неймар пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Также бразильский форвард пропустит ответную встречу.



Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс».

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