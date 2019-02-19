Коке — о матче с «Ювентусом» в ЛЧ: «Атлетико» будет бороться, как и всегда

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».



«Это лишь очередной футбольный матч. Будем бороться, как и всегда. Для нас каждый матч — это финал. Мы выступает в 1/8 финала Лиги чемпионов. Конечно, „Атлетико“ хочет выйти в следующую стадию турнира. Мы взволнованы и ожидаем красивой игры. Планируем придерживаться своего стиля», — приводит слова Коке официальный сайт мадридской команды.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ювентус» состоится завтра, 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд пройдёт 12 марта в Турине.